Израиль не будет высылать африканских мигрантов против их воли

25 апреля 2018 10:26 (UTC+04:00)

Израильское правительство признало, что не может изгнать африканских мигрантов против их воли и отменило все ожидающие решения о депортации, сообщают в среду израильские СМИ.

В заявлении в Верховный суд государство говорит: «Невозможно осуществить высылку в третью страну без согласия (мигрантов)».

Около 35 000 африканских мигрантов, главным образом из Судана и Эритреи, находятся в Израиле. Правительство хочет, чтобы большинство из них ушли, но не смогли найти способ изгнать их на законных основаниях.

В прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаньяху заключил соглашение с ООН о переселении половины мигрантов в западные страны.

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Azernews Newspaper
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