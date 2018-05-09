Нетаньяху выступил за продолжение военной координации с Россией в Сирии

Израильские и российские военные должны продолжать координацию своих действий "в свете происходящего в Сирии", заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху перед отлетом в Москву, передает РИА Новости.

"Сегодня рано утром я вылетаю на важную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Все наши встречи важны, однако эта особенно важна. В свете происходящего в Сирии необходимо гарантировать продолжение координации в области безопасности между российской армией и Армией обороны Израиля", — заявил Нетаньяху. Видеозапись обращения опубликована на странице канцелярии премьера в Facebook.

Израильские военные ранее во вторник сообщили, что зафиксировали "необычную активность" иранских сил в Сирии и готовятся к возможной атаке с их стороны, развернув ПВО на Голанских высотах и распорядившись открыть там бомбоубежища. Израильские военные также сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов.

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