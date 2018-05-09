Израиль разрешил проводить сельскохозяйственные работы на границе с Сирией

9 мая 2018 12:06 (UTC+04:00)

Израильтяне на границе с Сирией могут продолжать нормальную жизнь, включая занятия в школах и сельскохозяйственные работы, несмотря на выпущенное накануне предупреждение об угрозе иранской атаки с территории Сирии, сообщили военные, передает РИА Новости.

Во вторник армия объявила о "необычной активности сил Ирана в Сирии", развернув системы ПВО на Голанских высотах, начав ограниченный призыв резервистов и отдав распоряжение местным властям открыть бомбоубежища в приграничных районах.

"По итогам анализа оперативной обстановки в северном округе принято решение о возможности продолжения сегодня в полном объеме гражданской активности в населенных пунктах Голанских высот с проведением занятий в школах и сельскохозяйственных работ", — сказано в пресс-релизе.

Военные также разрешают экскурсионные поездки по региону в координации с ними, но сообщили, что ряд туристических объектов будет закрыт для посещения.

В армии привычно оставили без комментариев вчерашние сообщения сирийских СМИ об очередном ударе по окрестностям Дамаска и причастности к нему армии Израиля.

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