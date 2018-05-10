Израиль сообщил об ударе по десяткам целей на территории Сирии

10 мая 2018 08:03 (UTC+04:00)

Израильская авиация в ответ на ночной ракетный обстрел атаковала десятки объектов Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил республики, сообщила Армия обороны Израиля, пишет РИА Новости.

Как утверждается в военной сводке, эти цели принадлежали иранским формированиям "Аль-Кудс" на территории сопредельного государства.

Израильские военные отмечают, что все самолеты, задействованные в одной из самых масштабных операций за последние годы, благополучно вернулись на свои базы, а ракетный залп, который ее спровоцировал, также обошелся без израильских потерь.

Представитель армии уточнил, что власти проинформировало Россию перед авиаударами по Сирии.

Он подчеркнул, что Израиль не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Ираном, и призвал Тегеран воздержаться от новых атак.

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Azernews Newspaper
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