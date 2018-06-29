Израиль переправил в Сирию десятки тонн гумпомощи для беженцев

29 июня 2018 12:56 (UTC+04:00)

Израильские военные переправили минувшей ночью в приграничные районы Сирии крупную партию гуманитарной помощи, включающую продовольствие, медикаменты и одежду, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Операция совпала с возобновлением на юге соседней страны боевых действий между правительственными войсками и отрядами оппозиции, которые, по израильским данным, уже привели к значительному пополнению контингента палаточных лагерей на сирийской части Голанских высот.

"Минувшей ночью в ходе специальной операции, которая одновременно проводилась в четырех локациях, состоялась транспортировка гуманитарной помощи сирийцам, которые бежали от боевых действий и живут палаточных лагерях на сирийской части Голанских высот", — сообщили военные.

Израильская армия сообщает, что за несколько часов переправили через границу 300 палаток, 13 тонн продовольствия, 15 тонн детского питания, три палеты с лекарствами и медицинским оборудованием, 30 тонн одежды и обуви.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии, параллельно военной операции против "Джебхат ан-Нусры"* (террористическая группировка, запрещена в РФ), которая свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

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