ХАМАС пообещал остановить пограничные столкновения с Израилем

21 июля 2018 15:46 (UTC+04:00)

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС накануне через Египет попросило Израиль о прекращении огня, обязавшись в рамках сделки остановить пограничные столкновения и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами, сообщил РИА Новости израильский высокопоставленный политический источник.

Договоренности были достигнуты после нескольких часов массированной бомбардировки объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, последовавшей за гибелью на границе израильского солдата.

"Вчера по ХАМАС был нанесен сильный удар, организация через египтян попросила о прекращении огня, обязуясь остановить "огненный террор" и террор на пограничных заграждениях", — сказал собеседник агентства.

Он дал понять, что Израиль считает Египет гарантом выполнения договоренностей.

"Египтяне являются гарантами в этом вопросе, но в любом случае развитие ситуации будет определяться реальными действиями, и если ХАМАС нарушит режим прекращения огня, он заплатит еще более высокую цену", — сказал источник.

Накануне израильтяне разбомбили в секторе Газа почти 70 объектов, принадлежащих вооруженным формированиям ХАМАС, и открыто заговорили о возможности масштабной военной операции для прекращения пограничных столкновений и запусков зажигательных воздушных шаров, которые продолжаются последние три месяца.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
Арабские страны 15:16
Израильский танк поразил пост ХАМАС в ответ на нарушение границы
Израиль 11:47
Министры обороны России и Израиля обсудили ситуацию в Сирии
Россия 20 июля 19:46
Израиль применил авиацию в ответ на стрельбу по солдатам из сектора Газа
Израиль 20 июля 19:33
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Россия 20 июля 18:38
Россия и Израиль достигли договоренностей по приграничным районам в Сирии
Россия 20 июля 15:33
Лента новостей
SOCAR купила в Грузии новые газопроводные сети (Эксклюзив)
Энергетика 16:35
Во Вьетнаме десять человек погибли и 12 пропали без вести из-за наводнения
Другие страны 16:21
В Азербайджане ожидаются понижение температуры и осадки
Общество 16:11
Закир Гасанов определил задачи по повышению оперативности действия азербайджанских войск
Политика 15:55
В Азербайджане успешно завершился экологический летний лагерь «Защитим джейранов!» (ФОТО)
Общество 15:47
Путин и Макрон обсудили международные проблемы
Россия 15:31
Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара
Арабские страны 15:16
Российские моряки прибыли в Китай для участия в конкурсе "Морской десант"
Россия 15:14
Итоги визита Президента Ильхама Алиева во Францию - очередная внешнеэкономическая победа Азербайджана - депутат
Бизнес 14:58