ХАМАС пообещал остановить пограничные столкновения с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС накануне через Египет попросило Израиль о прекращении огня, обязавшись в рамках сделки остановить пограничные столкновения и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами, сообщил РИА Новости израильский высокопоставленный политический источник.

Договоренности были достигнуты после нескольких часов массированной бомбардировки объектов боевиков ХАМАС в секторе Газа, последовавшей за гибелью на границе израильского солдата.

"Вчера по ХАМАС был нанесен сильный удар, организация через египтян попросила о прекращении огня, обязуясь остановить "огненный террор" и террор на пограничных заграждениях", — сказал собеседник агентства.

Он дал понять, что Израиль считает Египет гарантом выполнения договоренностей.

"Египтяне являются гарантами в этом вопросе, но в любом случае развитие ситуации будет определяться реальными действиями, и если ХАМАС нарушит режим прекращения огня, он заплатит еще более высокую цену", — сказал источник.

Накануне израильтяне разбомбили в секторе Газа почти 70 объектов, принадлежащих вооруженным формированиям ХАМАС, и открыто заговорили о возможности масштабной военной операции для прекращения пограничных столкновений и запусков зажигательных воздушных шаров, которые продолжаются последние три месяца.

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