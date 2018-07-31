Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара снизился, курс евро возрос

31 июля 2018 18:36 (UTC+04:00)

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 31 июля, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и умеренным ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Newsru.

Курс доллара снизился на 0,082% и составил 3,664 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,359% и составил 4,300 шекеля за €1.

Торги на тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент смешанными тенденциями.

28 мая монетарная комиссия под руководством главы Центробанка Карнит Флуг приняла решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,1%. Напомним, что в апреле текущего года Флуг заявила, что банк продолжит расширительную монетарную политику до тех пор, пока инфляция не обоснуется в коридоре 1%-3%.

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