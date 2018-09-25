Израильская армия продолжит операции против Ирана в Сирии

25 сентября 2018 17:34 (UTC+04:00)

Военно-политический кабинет Израиля предписал армии продолжить операции против иранских сил в Сирии, сказано в заявлении по итогам заседания форума ключевых министров, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что израильские силы должны "сохранять координацию с Россией в сфере безопасности".

Кабинет принял такое решение, обсудив ситуацию, сложившуюся после катастрофы российского Ил-20, ответственность за которую Москва возложила на Израиль.

В заявлении также выражаются соболезнования народу России и семьям погибших пятнадцати военных. Кабинет повторил, что причиной трагедии стали "безответственные действия сирийской армии". Также премьер страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что договорился с Владимиром Путиным о проведении в ближайшее время встречи российских и израильских военных для обсуждения координации действий в Сирии.

По данным местных СМИ, заседание кабинета продолжалось около трех часов, Нетаньяху проинструктировал министров воздержаться от выступлений в прессе по поводу катастрофы Ил-20 и ответных российских мер.

С осени 2015 года между Россией и Израилем действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

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