Рекордная военная сделка Израиля и США вступила в силу

2 октября 2018 17:24 (UTC+04:00)

Исторический пакет по предоставлению военной помощи, подписанный между Соединенными Штатами и Израилем в 2016 году, вступил в силу. Об этом объявил Государственный департамент США, предоставив Израилю 38 миллиардов долларов военного финансирования на предстоящие десять лет, сообщает во вторник MIGNEWS.

Соглашение, подписанное под руководством бывшего президента США Барака Обамы, является самой крупной сделкой за всю историю военной помощи между двумя странами.

Сделка охватывает период с 2019 по 2028 год. В рамках договоренности Израиль будет получать 3,3 миллиарда долларов в год в виде иностранного военного финансирования и 500 000 долларов в год на финансирование противоракетной обороны. Израиль, в свою очередь, обязуется не запрашивать дополнительную военную помощь.

По информации Госдепартамента: "Соединенные Штаты безоговорочно подтверждают право Израиля на самооборону, и этот меморандум о взаимопонимании является конкретной демонстрацией нашего поддержания способности Израиля защищать себя с военным превосходством над всеми потенциальными региональными противниками”.

"Израиль является ценным и способным союзником Соединенных Штатов, которые сегодня сталкиваются с опасной эскалацией региональных угроз, в первую очередь из-за поддержки иранским режимом террористических групп, стремящихся атаковать не только Израиль, но и посягающих на американские интересы”, - заявили в Госдепартаменте.

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