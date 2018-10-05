В Израиле появятся "тихие" вагоны

5 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

Руководство "Ракевет Исраэль" решило улучшить сервис в поездах. Теперь совершенно бесплатно можно будет выбрать вагон, в котором нельзя громко разговаривать с соседями и по телефону, передает в пятницу Новости Израиля.

Конечно, "тихое место" в Израиле кажется фантастикой, однако, новость подтвердила директор по маркетингу Эти Финкельштейн. Ранее железная дорога проводила такой эксперимент на некоторых линиях и он был признан удачным и достойным получить широкое распространение.

В двух вагонах в каждом поезде будет объявлено ограничение на звонки и эмоциональные разговоры, и пассажир может их выбрать, если не хочет всю дорогу выслушивать выяснение чужих рабочих и личных вопросов, как это бывает обычно.

Сотрудники компании говорят, что соблюдение правил в таких вагонах будет, в основном, на совести самих пассажиров, так как железная дорога не полиция. Контролеры могут сделать замечание в случае нарушения тишины, но будут это делать только в самом крайнем случае.

"Спокойные" вагоны будут курсировать по всем линиям, за исключением новой ветки "Иерусалим — Бен-Гурион".

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