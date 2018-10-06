Минтранс Израиля разработал программу по усилению безопасности электровелосипедистов

Минтранс Израиля разработал специальную программу, направленную на усиление безопасности электровелосипедистов. Об этом сообщил министр транспорта и разведки Исраэль Кац по итогам совещания, проведенного по этому вопросу в его иерусалимской канцелярии, передают в субботу израильские СМИ.

В ходе совещания был принят ряд решений относительно проверки навыков управления электровелосипедом, усиления надзора за соблюдением ПДД и ужесточения наказания нарушителей. Обсуждались дополнительные шаги, цель которых - упорядочить вопрос использования электровелосипедов и улучшить безопасность велосипедистов. Будет проведена широкая разъяснительная кампания среди подростков-велосипедистов и их родителей.

Сегодня владельцев электровелосипедов в Израиле можно отнести к двум категориям. Первая - те, у кого есть права на управление двухколесным транспортом или легковым автомобилем. Вторая - школьники 16 лет, которые изучают теорию вождения в рамках учебы в школе. Согласно новой программе, начиная с 1 января 2019 года эти школьники будут обязаны пройти специальный мини-курс, по окончании которого будут сдавать соответствующий экзамен. Школьники, сдавшие экзамен, получат разрешение на управление электровелосипедом. Подготовка учащихся в школах будет проходить под контролем Национального управления безопасности на дорогах.

В рамках программы было принято решение о жестких санкциях в отношении электровелосипедистов младше 16 лет (закон запрещает лицам этой возрастной категории управлять электровелосипедом). Для таких нарушителей минимальный возраст получения прав на вождение автомобилем будет повышен на один год. Изменение заводских стандартов, в том числе увеличение максимальной скорости электровелосипеда (по закону - 25 км/ч), будет караться штрафом в размере 10 тысяч шекелей. Электровелосипед будет конфискован в случае если им будет управлять лицо в возрасте младше 16 лет.

Органы местной власти получат право аннулировать лицензию на работу магазина, который будет продавать или поставлять электровелосипеды, не подпадающие под установленные законом параметры. В случае необходимости данную торговую точку можно будет штрафовать на сумму 10 тысяч шекелей за каждый незаконный электровелосипед.

Будет значительно повышен размер штрафа за нарушение закона при езде на электровелосипеде или на электросамокате. Речь идет о езде без каски, об управлении электровелосипедом лицами в возрасте младше 16 лет, о разговоре по телефону во время езды и т.д

Министр Кац дал указание проверить возможность введения так называемой идентификационной таблички для каждого электровелосипеда. Глава транспортного ведомства также отдал распоряжение проверить возможность обязать велосипедистов носить светоотражающие жилеты и использовать фары во время ночных поездок. Кац распорядился реализовать эту программу в сотрудничестве с полицией и министерством просвещения.

Министр также распорядился ускорить проект по созданию сети специальных велосипедных дорожек во всем Гуш-Дане. Это мега-проект по созданию сети веломагистралей в 14 населенных пунктах Гуш-Дана протяженностью более 100 км. Стоимость проекта - более полумиллиона шекелей.

Официальный курс на 6 октября составил 0.28 ILS/USD

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