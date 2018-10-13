В Израиле начала работать грузинская воскресная школа

Грузинская воскресная школа начала работать в израильском городе Лод. На праздничной церемонии открытия первого урока к собравшимся обратились чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе и руководитель диаспорской организации "Родина" Ираклий Киладзе, передает в субботу Грузия Online.



Посол Грузии говорил о тесных дружеских грузино-еврейских отношениях, в основе которых лежат многовековые связи и контакты между народами. Посол обратил внимание на важность открытия грузинской воскресной школы в деле углубления связей между двумя странами. Паата Каландадзе поблагодарил государство Израиль, мэрию города Лод и почетного консула Грузии Мени Бениша за поддержку.



У учеников грузинской воскресной школы будет возможность изучать грузинский язык, литературу, историю и культуру Грузии. На данном этапе в учебном процессе участвуют 25 учеников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.