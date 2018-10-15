В аэропорту Тель-Авива проходят военные учения

15 октября 2018 09:24 (UTC+04:00)

В Израиле на территории аэропорта Сде Дов в северном Тель-Авиве проходят учения военно-воздушных сил ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), передают в понедельник израильские СМИ.

В зоне проведения учений может наблюдаться высокая концентрация военной техники, в том числе самолетов и вертолетов. Могут быть слышны взрывы и звуки выстрелов.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявляют, что речь идет о плановых учениях, в ходе которых отрабатываются несколько боевых сценариев.

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