В аэропорту Тель-Авива проходят военные учения

В Израиле на территории аэропорта Сде Дов в северном Тель-Авиве проходят учения военно-воздушных сил ЦАХАЛа (Армия обороны Израиля), передают в понедельник израильские СМИ.

В зоне проведения учений может наблюдаться высокая концентрация военной техники, в том числе самолетов и вертолетов. Могут быть слышны взрывы и звуки выстрелов.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявляют, что речь идет о плановых учениях, в ходе которых отрабатываются несколько боевых сценариев.

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