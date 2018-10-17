Нетаньяху: Израиль применит "большую силу", чтобы остановить атаки из Газы

17 октября 2018 16:32 (UTC+04:00)

Израиль будет действовать с "большой силой", чтобы положить конец атакам из сектора Газа, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает в среду РИА Новости.

Он провел совещание с руководством силовых структур и главами приграничных населенных пунктов после ракетного обстрела с территории палестинского анклава.

"Мы со всей серьезностью воспринимаем нападения на пограничный забор, на периметр сектора Газа, на Беер-Шеву… Открывая (в воскресенье) еженедельное заседание правительства, я говорил, что, если они не прекратятся, мы их остановим. Я хочу сказать вам сегодня: мы будем действовать с большой силой", — цитирует премьер-министра его канцелярия.

Местные СМИ пишут, что на вечер среды запланировано заседание военно-политического кабинета — форума ключевых министров, которые будут обсуждать ситуацию вокруг сектора Газа.

Одна из палестинских ракет минувшей ночью повредила жилой дом в 200-тысячном южном городе Беер-Шеве, вторая — упала в Средиземное море недалеко от Тель-Авива. В ответ израильская авиация атаковала порядка 20 объектов боевиков в секторе Газа.

Палестинский обстрел, первый за два месяца и пятый с начала года, обошелся без погибших и раненых с израильской стороны. В секторе Газа убит один палестинец, который попал под авиаудар по группе боевиков-ракетчиков.

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС дистанцировалось от обстрелов Израиля, осудив их как "безответственную попытку" сорвать переговоры о долгосрочном урегулировании, которые идут при посредничестве Египта и ООН.

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