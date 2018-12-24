Идут переговоры за перенос посольства Гондураса в Иерусалим

24 декабря 2018 12:05 (UTC+04:00)

О тайном визите делегации Гондураса в Израиль сообщают израильские СМИ. Предполагается, что на переговорах речь шла о переносе посольства, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Об открытии посольства в столице Израиля в Гондурасе объявили еще весной, но дело это долгое, особенно для латиноамериканской страны, которая надеется что-то получить взамен.

«Кан Хадашот» сообщают, что цена вопроса — взаимное открытие израильского посольства в Тегусигальпе и новые торговые соглашения, выгодные Гондурасу. Страна заинтересована в израильских сельскохозяйственных технологиях и решениях в области кибербезопасности.

В МИД Израиля говорят, что переговоры находятся на продвинутой стадии и для израильского представительства в столице Гондураса подбирается здание.

В четверг Биньямин Нетанияху отправляется в Бразилию на инаугурацию президента Жаира Болсонару, где также будет присутствовать президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Предполагается, что переговоры о посольстве продолжатся в ходе визита.

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