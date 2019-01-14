Назван израильский город шоппинга

14 января 2019 14:50 (UTC+04:00)

Израильская почтовая компания подвела итоги 2018 года. Из данных, опубликованных компанией, следует, что за минувший год число посылок, переданных израильтянам, выросло на 6%. Речь идет о более 65 млн посылок по сравнению с 61 млн в 2017 году. Рост относительно небольшой, но вот вес посылок увеличился значительно: он составил 14,1 тонны после 11,5 тонн в 2017 году — рост на 23%, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Почти две трети посылок доставлены в 20 крупных городов — около 40 млн. Из них в прошлом году на первом месте относительно размеров населения оказался Рамат-Ган, потеснивший прошлого рекордсмена Кармиэль.

Рамат-Ган — город настоящей «мании шоппинга». Туда пришли 1,9 млн посылок, то есть в среднем каждый житель получил за год 11,46 заграничной посылки, то есть заказывал что-то каждый месяц.

На втором месте Петах-Тиква с 2,97 млн посылок, а «бронзу» завоевал Гиватаим с 683 тысячами посылок.

Рекордсменом по общему числу остается Тель-Авив с 5 млн посылок. За год на каждого тель-авивца приходится 9,53 посылки.

Главным поставщиком товаров в Израиль остается китайский сайт Ali Express. На втором месте Amazon, несмотря на то, что он недешевый и доставка в Израиль весьма недешевая. Далее идут Next и Asos.

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