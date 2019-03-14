Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву

14 марта 2019 23:40 (UTC+04:00)

Радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по району так называемого Большого Тель-Авива в четверг вечером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан (Большой Тель-Авив) информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в коммюнике военных.

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