Лев Спивак: У Биньямина Нетаньяху больше шансов на формирование правительства

БАКУ /Trend/ - У действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху больше шансов на формирование правительства. Об этом сказал Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан («АзИз») Лев Спивак, комментируя парламентские выборы в Израиле.

По словам Спивака, согласно законам Израиля, если ни одна партия по итогом выборов не наберет абсолютное большинство голосов (61 мандат), то президент страны поручает какой-то из набравших наибольшее количество голосов партий сформировать правительство.

Он отметил, что в ближайшие дни президент Израиля будет консультироваться с главами партий, прошедших в Кнессет (парламент).

«Партия, которая наберет на закрытом голосовании больше голосов, получит мандат на формирование правительства» - сказал Спивак.

Он отметил, что для того, чтобы сформировать устойчивое правительство, надо иметь коалицию в парламенте и получить 61 голос.

«В парламенте Израиля 120 депутатов, и для того, чтобы сформировать правительство, каждая из этих партий должна привлекать в коалицию другие партии. Дело в том, что партии "Кахоль-лаван" (блок "Бело-голубые", назван по цветам израильского флага) единственным внятным лозунгом которой на выборах был "Мы готовы на все, только не с Нетаньяху", сейчас будет очень трудно отступить от убеждений и заключить союз с Нетаньяху» - сказал он.

Спивак отметил, что, "Кахоль-лаван" возникла всего два месяца назад в результате объединения трех партий и одного приглашенного генерала. Ведущими лицами в партии, по его словам, являются хорошо всем известный Яир Лапид - лидер партии "Йеш Атид", который ранее был депутатом Кнессета двух созывов и министром,и три бывших начальника Генштаба Армии обороны Израиля в запасе.

«Естественно, что за два месяца партия не смогла создать внятной программы, которую смогла бы предъявить избирателям. Они набрали такое большое количество голосов за счет выступлений против Нетаньяху» - отметил Спивак .

По его словам, у партии Биньямина Нетаньяху "Ликуд" на данный момент тоже 35 мест,но их естественными союзниками является партия "ШАС" с восемью мандатами.

Спивак добавил, что еще одна партия под названием «Союз правых партий» также представляет собой блок, который возник в преддверии выборов. Блок, объединивший несколько мелких партий, получил пять мест в парламенте.

«Общими чертами этих партий является то, что они, во-первых, правые, я даже сказал бы ультраправые, что отражено даже в их названии. Во-вторых они сильно религиозные. Это еще пять мандатов, итого у Нетаньяху 48 гарантированных мандатов», - добавил он.

Как отметил Спивак , партия "Ядут ха-Тора", получившая восемь мест, тоже позиционирует себя как правая, хоть в прошлом и была в правительстве с левыми партиями.

«И, тем ни менее, она больше склонна к союзу с правыми, что дает Нетаньяху еще восемь мандатов. Однако, в любом случае, рещающее слово будет за партией «Наш дом Израиль» во главе с Авигдором Либерманом , так как без его пяти мандатов не обойдется ни одна из сторон», - отметил Спивак.

По его словам, все социологические опросы на протяжении предвыборной компании показывали, что партия «Наш дом Израиль» не пройдет электорального барьера. Во многие опросы эта партия вообще не была включена, что было воспринято многими людьми как откровенная провокация.

«Предвыборные опросы в Израиле вообще в последнее время превратились из средства понимания текущей ситауции в средство агитации . Тем ни менее, убедительная победа Либермана показала, что он делает правильные вещи и взял верный курс» - сказал он.

Спивак отметил, что, учитывая все сказанное, можно сказать, что итоги выборов в Израиле пока не ясны, и интригующая ситуация в Израиле сохранится в течение еще полутора месяцев, пока окончательно не сформируется правительство в стране.

Отметим, что девятого апреля этого года в Израиле начались парламентские выборы.

Лидерами голосования на данный момент являются правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху и оппозиционный центристский блок "Кахоль-лаван". Согласно данным с сайта Центральной избирательной комиссии Израиля, после обработки 97 процентов голосов обе партии набрали 29,2 процента голосов.

В ближайшие дни, после того, как будут известны официальные итоговые результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства партию с наибольшей поддержкой в Кнессете.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.