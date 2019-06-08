Президент Израиля поблагодарил израильтян за любовь и поддержку

8 июня 2019 09:50 (UTC+04:00)

Президент Реувен Ривлин поблагодарил израильтян за любовь и поддержку, которую он и его семья получили после кончины его жены Нехамы, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

"Спасибо за утешения, это дало нам силы в тяжелые дни", - написал он на своей странице в Facebook.

"Я знаю, как сильно вы любили Нехаму, и я знаю, что ваша любовь была настоящей. Ваши молитвы, надежды и добрые пожелания были с нами на протяжении периода, который был особенно трудным, и теперь мы действительно чувствуем ваши объятия", - добавил он.

"Спасибо за тепло, спасибо за любовь, спасибо за место, которое вы дали Нехаме и нам в ваших сердцах".

Нехама Ривлин была похоронена в среду вечером на кладбище в Иерусалиме на горе Герцль.

Президент рассказывал моменты из жизни своей жены, вспоминая ее любовь к природе и сельскому хозяйству.

Он поблагодарил своих детей и внуков, которые, по его словам, не покидали постели его жены "ни на минуту" в течение последних нескольких месяцев. Президент добавил, что это было свидетельством того, какой она была матерью и бабушкой, пишет Timesofisrael.

"Мне трудно принять, что это мои прощальные слова, спасибо за то, что вы со мной ", - сказал он.

Нехама Ривлин скончалась во вторник накануне своего 74-го дня рождения в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.

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