Президент Израиля поблагодарил израильтян за любовь и поддержку

Президент Реувен Ривлин поблагодарил израильтян за любовь и поддержку, которую он и его семья получили после кончины его жены Нехамы, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



"Спасибо за утешения, это дало нам силы в тяжелые дни", - написал он на своей странице в Facebook.



"Я знаю, как сильно вы любили Нехаму, и я знаю, что ваша любовь была настоящей. Ваши молитвы, надежды и добрые пожелания были с нами на протяжении периода, который был особенно трудным, и теперь мы действительно чувствуем ваши объятия", - добавил он.



"Спасибо за тепло, спасибо за любовь, спасибо за место, которое вы дали Нехаме и нам в ваших сердцах".



Нехама Ривлин была похоронена в среду вечером на кладбище в Иерусалиме на горе Герцль.



Президент рассказывал моменты из жизни своей жены, вспоминая ее любовь к природе и сельскому хозяйству.



Он поблагодарил своих детей и внуков, которые, по его словам, не покидали постели его жены "ни на минуту" в течение последних нескольких месяцев. Президент добавил, что это было свидетельством того, какой она была матерью и бабушкой, пишет Timesofisrael.



"Мне трудно принять, что это мои прощальные слова, спасибо за то, что вы со мной ", - сказал он.



Нехама Ривлин скончалась во вторник накануне своего 74-го дня рождения в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.