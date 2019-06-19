60 семинаристов армянской церкви пытались расправиться с двумя евреями

19 июня 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В канун еврейского праздника Шавуот 60 семинаристов Армянской церкви напали и жестоко избили двух молодых евреев, которые прогуливались по Армянском кварталу в Старом городе Иерусалима, сообщает Trend со ссылкой на The Jewish Press.

По словам адвоката Хаима Блейкера, представляющего интересы лиц, подвергшихся побоям, жестокие побои продолжались "до тех пор, пока священники, которые сопровождали семинаристов, не приказали им остановить расправу".

Адвокат Блейкер направил письмо в Отдел полицейских расследований и разведки с призывом завершить расследование по делу его клиентов и описал нападение.

"Когда мои клиенты шли по тротуару, группа армян подошла к ним и начала наносить им жестокие удары. Моих клиентов били по лицу и пинали, пока они лежали на земле", - сказал он.

Адвокат добавил, что его клиенты, которые были ранены и истекали кровью, обратились после нападения в близлежащий полицейский участок в Кишла.

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