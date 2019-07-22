Нетаньяхум стал самым долгосрочным премьер-министром Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу стал самым долгосрочным премьер-министром Израиля, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

69-летний Нетаниягу в субботу побил рекорд по числу дней, проведенных в качестве премьер-министра. Первый рекорд принадлежал первому премьер-министру страны Давиду Бен Гуриону.

Бен-Гурион служил в офисе в течение 4875 дней, с момента создания государства в мае 1948 года до начала 1954 года, и снова с ноября 1955 года по июнь 1963 года.

В субботу Нетаниягу отслужил 4876 дней с 1996 по 1999 год и с марта 2009 года по настоящее время.

Его избрание в 1996 году сделало его самым молодым премьер-министром страны. Двенадцать израильтян занимали пост премьер-министра с момента основания государства.

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