Умерла стюардесса El Al, заразившаяся корью во время полета

Израильские СМИ сообщили о том, что 13 августа скончалась 43-летняя стюардесса авиакомпании El Al, заразившаяся корью во время полета в Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Стюардесса была госпитализирована в апреле в больницу в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия врачей, ее состояние ухудшалось.

Через некоторое время стюардессу перевели из больницы Бейлинсон в Петах-Тикве в изолятор реабилитационного центра Левинштейн, где она скончалась.

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