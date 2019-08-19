Банк Израиля предлагает перейти школам на пятидневную неделю

Поскольку производительность труда в Израиле на 24% ниже среднего показателя по OECD, исследовательский отдел Банка Израиля опубликовал доклад, в котором предлагаются пути сокращения этого разрыва. Сосредоточив внимание на образовании, Банк Израиля предлагает увеличить инвестиции в образование и перейти на пятидневную учебную неделю с более длительными учебными днями, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Научно-исследовательский отдел Банка Израиля отмечает, что, хотя в Израиле сравнительно большое число людей с академическим образованием, качество образования является низким. Банк Израиля подчеркивает прямую связь между качеством высшего образования и производительностью труда.

Банк Израиля считает, что ответ лежит в увеличении инвестиций в образование и особенно в низшие социально-экономические секторы с большим финансированием для обездоленных. Банк Израиля считает, что важнее улучшить качество учителей, чем размер классов. Для привлечения более качественных учителей необходимо создать финансовые стимулы и улучшить условия труда, в том числе улучшить физическую среду в школах.

По оценкам Банка Израиля, все предлагаемые инвестиции будут стоить 3% ВВП, но увеличат производительность на 20% в долгосрочной перспективе.

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