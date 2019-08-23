Израиль и Южная Корея заключили сделку о свободной торговле

Израиль и Южная Корея завершили трехлетние переговоры по соглашению о свободной торговле в среду, 21 августа, надеясь увеличить на более чем 15% скачок в двусторонней торговле в прошлом году до $2,5 млрд, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр экономики и промышленности Эли Коэн подписали соглашение с министром торговли Республики Корея Ю Мен Хи, который находится с визитом в Израиле.

Нетаниягу приветствовал соглашение, первое соглашение Израиля с азиатской страной, и похвалил Южную Корею как "глобального лидера с динамичной и развитой экономикой".

"У нас были соглашения о свободной торговле с другими частями мира, с Соединенными Штатами, с Европой и другими странами. Однако это первое соглашение о свободной торговле, которое у нас заключалось с азиатской экономикой… Технологические обмены дадут нам большое преимущество на будущее. Народ Израиля рад такому расширению сотрудничества между нашими двумя странами. Добро пожаловать", - сказал Нетаниягу.

Ю Мен Хи ответил: "Как вы упомянули, это очень важное и историческое соглашение. Обе страны, Южная Корея и Израиль, имеют много общего, а также у нас есть взаимодополняющая экономическая структура. Основываясь на этом Соглашении о свободной торговле, я уверен, что это поспособствует дальнейшему развитию нашей торговли и инвестиций, а также дальнейшему развитию нашего технологического сотрудничества".

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