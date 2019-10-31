Израиль создаст комиссию по надзору за иностранными инвестициями

31 октября 2019 04:07 (UTC+04:00)

Кабинет безопасности Израиля принял решение создать при министерстве финансов страны консультативную комиссию по надзору за иностранными инвестициями. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Кабинет безопасности решил создать консультативную комиссию во главе с министерством финансов для оценки аспектов национальной безопасности в процессе утверждения иностранных инвестиций. Работа по созданию комиссии и утверждению ее рабочих процедур будет завершена в течение 45 дней", - указано в документе. Кабинет безопасности также постановил, что "комиссия будет помогать регулирующим органам учитывать факторы национальной безопасности в процессе одобрения иностранных инвестиций в области финансов, связи, инфраструктуры, транспорта и энергетики".

Израиль, приняв такое решение, "присоединяется ко многим странам, включая, в частности, США, Канаду, Великобританию, Германию и Австралию, которые также разработали процессы оптимизации надзора за иностранными инвестициями по соображениям национальной безопасности", отметили в канцелярии премьера. "Кабинет безопасности будет собираться каждые шесть месяцев для оценки работы комиссии с целью осуществления необходимых корректировок", - говорится в заявлении.

Кабинет безопасности, в который входят ключевые министры израильского правительства, принял решение о создании комиссии по надзору за иностранными инвестициями после того, как Нетаньяху и министр финансов США Стивен Мнучин провели переговоры в Иерусалиме 28 октября.

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