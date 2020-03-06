Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19
Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось о 16 случаях коронавируса в Израиле.
Как сообщает министерство, один из пациентов вернулся из Мадрида 27 февраля, второй – из Цюриха 4 марта.
Также ранее коронавирус был диагностирован у мужчины, вернувшегося из Италии.
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