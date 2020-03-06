Количество заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось до 19

Число израильтян, у которых диагностирован коронавирус, достигло 19, сообщает министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 16 случаях коронавируса в Израиле.

Как сообщает министерство, один из пациентов вернулся из Мадрида 27 февраля, второй – из Цюриха 4 марта.

Также ранее коронавирус был диагностирован у мужчины, вернувшегося из Италии.