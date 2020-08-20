Израиль ударил по объектам движения ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля в четверг сообщила, что нанесла удар по военным постам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Террористы запускали воздушные шары со взрывчатыми веществами из Газы в сторону Израиля в течение дня, что привело к возникновению пожаров на юге Израиля. В ответ наши танки атаковали военные посты ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении военных, размещенном в Twitter.