Финансовая комиссия Кнессета утвердила программу по ускорению и поддержке экономики

Финансовая комиссия Кнессета одобрила во втором и третьем чтениях программу министра финансов Исраэля Каца по ускорению и поддержке экономики на сумму 7,2 миллиарда шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

Программа включает ассигнование 4,2 миллиарда шекелей минпросу. Выделение этих средств было согласовано с министром просвещения Йоавом Галантом на работу системы образования в новом учебном году с учетом эпидемии коронавируса.

Кроме того, предусмотрено около 2 миллиардов шекелей на начисление "ускоренной амортизации" ("пхат муац") для поощрения инвестиций в разные сферы народного хозяйства.([Амортизация, подразумевает, в том числе, учет при налогообложении уменьшения стоимости эксплуатируемых бизнес-предприятиями объектов ввиду их износа.)

Временным постановлением будет предусмотрено, что к оборудованию, используемому для производственной деятельности в различных отраслях промышленности Израиля, можно будет применить ускоренный метод начисления амортизации - в двойном размере - относительно нормативов, которые применялись ранее ("двойная амортизация" - на иврите "пхат кафуль"). Это применимо к производству продукции программного обеспечения и разработок, сельскому хозяйству, строительству и гостиничному бизнесу.

При этом общая сумма амортизации не должна превышать первоначальную стоимость актива, и должны быть соблюдены условия, изложенные во временном постановлении.

Около одного миллиарда шекелей будет ассигновано на специальную дотацию для тех, кто имеет право на получение выплаты отрицательного подоходного налога ("маанак авода", или "мас ахнаса шлили"). Будут выделены также средства на единоразовую дотацию - до 6 000 шекелей мелким бизнес-предприятиям, денежный оборот которых снизился на 25%-40%.

Министр финансов Исраэль Кац заявил: "Я принял решение о реализации этих шагов в координации с главой правительства Биньямином Нетаньяху, и после проведенных мной многочисленных совещаний по этим вопросам. Теперь мы должны действовать, чтобы оказать помощь бизнес-предприятиям, наемным работникам и частным предпринимателям, с целью стабилизации экономики страны".