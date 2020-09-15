Банк Израиля рекомендует создать "коронные" патрули для надзора за соблюдением карантина

Банк Израиля призвал правительство принять решительные меры по надзору за соблюдением требований строгого карантина, которые должны иметь "сдерживающий и воспитательный эффект", сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Директор отдела макроэкономики и экономической политики Ади Брандер рекомендует правительству нанять 2-5 тысяч "патрульных" с зарплатой в 7.000 шекелей в месяц.

Патрули, одетые в заметную форму (яркие светоотражательные жилеты), должны будут надзирать за соблюдением предприятиями и организациями требований карантина и, в случае необходимости, вызывать полицию и муниципальных инспекторов.

Как отмечает издание, с подобной инициативой Банк Израиля выступал и в разгар первого карантина, однако тогда его предложение было проигнорировано.