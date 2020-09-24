Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 24 сентября, валютные торги завершились весьма значительным ростом курса доллара и умеренным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара возрос на 0,958% и составил 3,478 шекеля за $1. Курс евро – на 0,317% и составил 4,048 шекеля за €1.

Торги на Тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент резким снижением почти всех основных индексов.

24 августа монетарная комиссия Банка Израиля во главе с профессором Амиром Яроном приняла решение оставить учетную ставку на уровне 0,1%. В сообщении говорится, что вторая волна эпидемии коронавируса продолжает оказывать влияние на экономку страны, специалисты отмечают зависимость между экономической активностью и количеством заболевших.

Уровень ВВП во втором квартале 2020 года был на 11% ниже прогнозов, построенных без учета кризиса, вызванного эпидемией. Основной ущерб был нанесен внутреннему рынку, в то время как негативное влияние на экспорт оказалось минимальным