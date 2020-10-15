Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 15 октября, валютные торги завершились умеренным повышением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара возрос на 0,296% и составил 3,394 шекеля за $1. Курс евро – на 0,144% и составил 3,997 шекеля за €1.