Министр иностранных дел Бахрейна прибыл в Израиль

Утром 18 ноября в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет авиакомпании Gulf Air, на котором в Израиль прилетела бахрейнская делегация во главе с министром иностранных дел королевства Абдель Латифом аз-Зайяни, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В аэропорту делегацию встретил министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

Это первый в истории официальный визит главы МИДа Бахрейна в Израиль.

Аз-Зайяни встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаниягу. На встречах будет идти речь о расширении сотрудничества между еврейским государством и странами Персидского залива.

Вместе с делегацией из Бахрейна в Израиль прибыл советник президента США Ави Беркович. Ранее сообщалось, что во встрече главы МИД Бахрейна с премьер-министра Израиля, которая состоится в Иерусалиме, примет участие и государственный секретарь США Майк Помпео.