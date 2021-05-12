Израильский нефтепровод Эйлат - Ашкелон поврежден ракетой из сектора Газа

Обстрел, предпринятый во вторник радикалами из сектора Газа, привел к аварии на нефтепроводе Эйлат - Ашкелон в Израиле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила израильская радиостанция Kan.

Она разместила на своем сайте видеокадры крупного пожара, охватившего трубопровод и одно из нефтехранилищ. Указывается, что энергетический объект был поражен ракетой, выпущенной из сектора Газа.

На фоне обстрелов, отмечает Kan, возобновились беспорядки в некоторых районах страны, в частности в северном населенном пункте Арара. Группы арабов блокируют улицы, поджигают автомобильные шины и мусорные баки, демонстрируют палестинскую символику. В социальных сетях также появились кадры, свидетельствующие о новых беспорядках в Иерусалиме.