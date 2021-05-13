ВВС Израиля заявили, что сбили летевший со стороны сектора Газа дрон

ВВС Израиля сообщили в четверг об уничтожении дрона, который пересек границу еврейского государства со стороны сектора Газа. Соответствующая запись опубликована на официальной странице израильских ВВС в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Наземные службы наблюдения за воздушным пространством отследили всю траекторию полета дрона до момента его падения.

Газета The Jerusalem Post сообщила в четверг о падении в израильском районе Шаар-ха-Негев на границе с Газой БПЛА со взрывным устройством. Устройство было обезврежено сапером. Никто не пострадал.