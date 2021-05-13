Армия обороны Израиля призывает 9 тыс. резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг отдал распоряжение Армии обороны Израиля призвать 9 тыс. резервистов.
Об этом сообщил Седьмой канал израильского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее официальный представитель израильской армии бригадный генерал Хидай Зильберман заявил, что армия "готова к началу наземной операции в любой момент".
По данным газеты The Jerusalem Post, план наземной операции в течение четверга должен поступить на рассмотрение начальнику Генштаба Авиву Кохави.
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