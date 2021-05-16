Сирены воздушной тревоги вновь звучат в городе Ашкелон на юге Израиля
Палестинцы из сектора Газа возобновили в воскресенье ракетные обстрелы крупного города Ашкелон на юге Израиля. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, оби этом сообщает армейская пресс-служба.
"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в заявлении военных.
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