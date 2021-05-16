Сирены воздушной тревоги вновь звучат в городе Ашкелон на юге Израиля

Палестинцы из сектора Газа возобновили в воскресенье ракетные обстрелы крупного города Ашкелон на юге Израиля. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, оби этом сообщает армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа", - говорится в заявлении военных.