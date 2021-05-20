Нетаньяху обсудит с кабмином Израиля прекращение огня в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил в четверг на 19:00 по местному времени заседание кабинета министров для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала, в ходе совещание будет обсуждаться целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.
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