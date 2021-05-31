Израиль и ОАЭ подписали договор об отмене двойного налогообложения

Министр финансов Израиля Исраэль Кац подписал договор о предотвращении двойного налогообложения с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это 58е такое соглашение, подписанное Израилем и первое, подписанное в рамках "Авраамовых соглашений" с арабскими странами, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Соглашение с ОАЭ базируется на принципах Организации экономического сотрудничества и развития, и включает в себя положения об обмене информацией, о предотвращении злоупотреблений, о предотвращении дискриминации.

Договор должен быть ратифицирован правительством и Кнессетом и вступит в силу с января 2022 года.