Итоги валютных торгов: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 3 июня, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара опустился на 0,184% и составил 3,248 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,010% и составил 3,962 шекеля за €1.
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