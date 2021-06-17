Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара возрос, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 17 июня, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара повысился на 0,648% и составил 3,260 шекеля за $1. Курс евро опустился на 0,833% и составил 3,891 шекеля за €1.