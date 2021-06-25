Израиль увеличил в полтора раза, до 16,5 км, зону рыболовства у берегов Газы

Израиль в ответ на продолжающееся спокойствие на границе с сектором Газа и в связи с отсутствием более месяца ракетных обстрелов из прибрежного анклава увеличивает с пятницы рыболовную зону для палестинских рыбаков с шести морских миль (около 11 км) до девяти морских миль (около 16,5 км). Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях, которое является подразделением Минобороны еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принято решение увеличить рыболовную зону у побережья Газы с 6 морских миль до 9 морских миль и разрешить импорт сырья для жизненно важных гражданских предприятий в секторе", - говорится в заявлении. Радиостанция Kan сообщает, что ввоз сырья будет осуществляться через КПП "Керем Шалом".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. 25 мая Израиль открыл закрытые до этого на протяжении двух недель грузовой КПП "Керем Шалом" и пограничный переход "Эрез" на границе с сектором, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль.