Глава МИД Израиля впервые прибыл с визитом в ОАЭ

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид прибыл во вторник с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве гостя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, в ходе двухдневного визита Лапида состоятся официальные церемонии открытия посольства Израиля в Абу-Даби и генерального консульства еврейского государства в Дубае. Сам глава израильского внешнеполитического ведомства охарактеризовал во вторник в публикации в Twitter начинающийся визит в ОАЭ как исторический.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этих соглашений у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.