Израильская делегация вылетит в США для подготовки саммита Байден-Беннет

Группа советников премьер-министра Израиля Нафтали Беннета вылетит на следующей неделе в Вашингтон для подготовки переговоров израильского лидера с президентом США Джо Байденом, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщает издание, встреча, первая после приведения к присяге правительства Беннета, состоится ближе к концу августа. До этого политики говорили по телефону и общались в режиме видеоконференции.

Цитируемые изданием источники утверждают, что в США вылетит советник Беннета по вопросам внешней политики Шимрит Меир и глава Совета национальной безопасности Эяль Хулата. Они встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Саливаном и спецпредставителем Байдена Бреттом Макгурком.