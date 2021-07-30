Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро снизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 30 июля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,339% и составил 3,233 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,065% и составил 3,849 шекеля за €1.