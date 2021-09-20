Банк Израиля запускает платформу быстрого и бесплатного перевода банковского счета

Банк Израиля объявил о запуске со среды, 22 сентября, онлайн-платформы, позволяющей бесплатно оформить перевод счета из одного банка в другой, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Перевод осуществляется в течение 7 рабочих дней после подачи заявки. После закрытия старого счета все платежи на счет и списания со счета, включая переводы, чеки, постоянные банковские распоряжения, ценные бумаги, вклады, валютные активы, кредитные карты и т.д., автоматически перенаправляются на новый счет.

Перевод ипотечных и других ссуд, вкладов и сберегательных программ будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Новая услуга освобождает клиента, желающего сменить банк, от необходимости уведомлять все инстанции о смене банковского счета, менять чековые книжки и т.д., и от опасений, что у него на закрытом счету может образоваться долг из-за того, что он забыл кого-то предупредить.

Подать прошение о переводе счета можно на сайте любого из банков, за исключением банков "Игуд" (находится в процессе слияния с "Мизрахи-Тфахот") и "Йерушалаим" (практически не ведет текущие счета). Перевод счета в "Дигитальный банк" будет возможен с апреля 2022 года.

Реформа не касается корпоративных счетов, а также счетов, на которые наложены судебные или юридические ограничения (арест, опекунство, доверительное управление).