Oracle проиграл суд против правительства Израиля по проекту Nimbus

Иерусалимский окружной суд отклонил иск корпорации Oracle против результатов проведенного правительством Израиля тендера на реализацию проекта Nimbus, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В связи с требованиями министерства обороны, судебный процесс проходил за закрытыми дверями, и на мотивировку судебного решения наложен запрет на публикацию. В Oracle уже заявили, что намерены оспорить решение в Верховном суде.

Напомним, что Oracle подала иск с требованием отменить результаты тендера на создание в Израиле "облачных" ферм для государственных нужд, или же отменить проведение тендера. Также компания требует, чтобы суд отменил предложение, сделанное компанией Amazon, поскольку оно было подано по истечение срока подачи предложений. Кроме того, предложение Amazon содержит пункт, предусматривающий возможность изменения условий в случае изменений в формате корпорации, тогда как по условиям тендера, все предложения должны быть безусловными.

В рамках проекта Nimbus министерство финансов объявило победителями Google и Amazon. Ожидается, что корпорация Microsoft также оспорит итоги тендера в суде.