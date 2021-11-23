В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от ковида детей 5-11 лет

Израиль 23 ноября 2021 11:01 (UTC+04:00)
В Израиле официально стартовала кампания по вакцинации от ковида детей 5-11 лет

Кампания по вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет официально стартовала во вторник в Израиле. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, к настоящему моменту в поликлиники и администрации школ поступили заказы на вакцинацию 22 000 детей соответствующего возраста от их родителей. Еще 440 детей были вакцинированы в центрах детского здоровья в понедельник вечером, указывает Kan. В середине дня, как ожидается, прививка от коронавируса будет сделана сыну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета Давиду, отмечает радиостанция.

В конце прошлой недели в Израиль была доставлена "в очень больших объемах" детская вакцина производства компании Pfizer, сообщил ранее глава израильского кабмина. 14 ноября генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш утвердил рекомендацию экспертного совета ведомства начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подростков в возрасте 12 лет и старше начали прививать от коронавируса в Израиле в конце июня.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу вакцины получили 6,26 млн израильтян, вторую - 5,76 млн, третью - 4,1 млн (общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек).

3 ноября американские федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили вакцинацию детей 5-11 лет препаратом от коронавируса производства Pfizer. Ранее эта вакцина получила аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и была одобрена к применению для лиц в возрасте 16 лет и старше.

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