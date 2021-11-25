Ученые оценили риск заражения коронавирусом после вакцинации

Согласно результатам проведенного израильскими учеными исследования, вероятность заражения коронавирусом становится значимой спустя 3 месяца после второй дозы вакцины и постепенно нарастает со временем. Пациенты, которых наблюдали авторы, получали вакцину Pfizer- BioNTech, однако результаты, по мнению ученых, в целом можно распространить и на другие вакцины. Как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, статья была опубликована в журнале BMJ.

Всего были изучены электронные медицинские карты 80 057 взрослых граждан Израиля, прошедших ПЦР-тест как минимум спустя три недели после второй инъекции и не имевших предыдущей инфекции COVID-19.

Начиная с 90-го дня после второй дозы вакцины исследователи наблюдали постепенное увеличение количества случаев заражения среди вакцинированных.

Спустя 21-89 дней после второй дозы доля положительных тестов во всех возрастных группах составила 1,3%, а через 90-119 дней этот показатель увеличился до 2,4%, спустя 120-149 дней составил 4,6%, через 150-179 дней — 10,3%, а через 180 дней и более — 15,5%.

Основной вывод ученых заключается в том, что со временем защитное действие двухкомпонентных вакцин ослабевает, приблизительно через полгода требуется третья, бустерная доза. В особенности это требуется в случае, когда к этому времени появляются новые, прорывные варианты инфекции.