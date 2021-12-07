Коронавирус в Израиле: Около 5700 зараженных, менее 2% из них в тяжелом состоянии

Утром во вторник, 7 декабря, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1346995 зараженных (+752 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 7 и 6 декабря; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 719 зараженных).

При этом, по данным минздрава, в настоящий момент заражены 5663 человек (+333 за сутки).

8209 (+5 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

Если исходить из данных минздрава, то 1333123 (+414 за сутки) выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 114055 тестов. В 0,68% случаев выявлялся коронавирус.

148 заболевших в больницах (-5 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 106 (-6 за сутки; примерно 1,9% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 72 (-3) из них в критическом состоянии, 61 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,02.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 64% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 3% – старше 60 лет. При этом 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 26/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 1/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 30, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 8. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.