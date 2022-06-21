Израиль и США создали ближневосточный альянс ПВО

Израиль с США создали ближневосточный альянс противовоздушной обороны. Об этом заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, передает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр уточнил, что альянс позволит Израилю наладить отношения с другими странами региона. Агентство полагает, что речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне, а также других странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC).

Кроме того, неназванные источники пояснили Reuters, что участники союза будут обмениваться данными систем ПВО, однако сами системы у каждой страны будут своими.